Maliye Bakanı Oğuz, hemşire istihdamının 100’e çıkarılması için Sağlık Bakanlığı’na yetki verdiklerini açıkladı

OĞUZ.”BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE 43 KİŞİYE İLAVE, 57 KİŞİNİN DAHA ÇAĞRILMASI KONUSUNDA YETKİ VERDİK”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, hemşire istihdamının 100’e çıkarılması için Sağlık Bakanlığı’na yetki verdiklerini açıkladı.

Bakan Oğuz, yapılan sınavdaki başarı sıralamasına göre istihdam edilen 43 kişiye ilave 57 kişinin daha göreve çağrılması için yetki verdiklerini ifade etti.Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavları yapılan III. Derece Yüksek Hemşire kadrosu 40’tan kadro miktarı olan 43’e yükseltilmiş olup atamaları yapılana kadar Sağlık Bakanlığı tarafından geçici personel olarak istihdam edilmiştir.

Ancak ülkemizin sağlık konusunda ihtiyaç duyduğu hemşire ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan hemşire sınavında kazananlardan daha önce çağrılan ilk 43 kişiye ilave, geçici personel hemşire istihdamı olarak başarı sırasına göre ilk 100’e kadar (57 kişi daha) olanların çağrılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na yetki verilmiştir.”

