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Maliye Bakanı Oğuz, emekliye ayrılan müdürlere plaket takdim etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’na bağlı dairelerde müdürlük yapan ancak emekliye ayrılan müdürlere teşekkür plaketi takdim etti. 

27 Temmuz 2021 Salı 14:00
Maliye Bakanı Oğuz, emekliye ayrılan müdürlere plaket takdim etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, plaket törenine Maliye Bakanı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Maliye Bakanlığı’na bağlı daire müdürleri de katıldı. 
Törende konuşan Bakan Oğuz, “Özelde Maliye Bakanlığı, genelde ülkeye vermiş olduğunuz hizmetlerden, dolayı, hem şahsım hem de bakanlığım adına sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Stresli ve yoğun geçen çalışma hayatı nedeniyle, çoğu zaman kendinize ve ailenize yeterli zaman ayıramadığınız dönemler olmuştur. Şimdi artık yeni bir hayatın başlangıcında, ailenize daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Ben emeklilik hayatınızın aileniz ve sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu geçmesini diliyorum” dedi. 
Oğuz ayrıca emekliye ayrılan müdürlerin, bilgi, birikim ve tecrübelerine Maliye’nin daima ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, “Kapımız sizlere her zaman açık. Sizleri sık sık bakanlığımızda görmekten memnuniyet duyarız. Her zaman sizlerin tecrübeleri yol gösterici olacak. Sizin bilgilerinize ve tecrübelerinize bakanlığımızın ihtiyacı var. Çünkü kurumsal hafıza bir bütündür. Yeni müdür arkadaşlarda mutlaka iyi şeyler için çalışıyor ve çalışacaklar ancak birikmiş kurumsal hafızadan faydalanmak bir ansiklopediye bakmak gibidir” diye konuştu. 

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Ardından Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nde emekli Müdür Fatma Görener, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı’ndan emekli Maliye Bakanlığı’nda da geçmişte Bakanlık Müdürlüğü yapan Erkan Okandan, Gelir ve Vergi Dairesi’nden emekli Müdür Ahmet Manavoğlu ve Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürlüğü’nden emekli Müdür Şifa Karahasanoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi. 

 

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Son Güncelleme: 27.07.2021 14:09
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