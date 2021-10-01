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Maliye Bakanı Oğuz, EkoAvrasya ve AYSİAD heyetiyle görüştü

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daveti üzerine KKTC’de bulunan, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) yetkili heyetlerini kabul etti. 

01 Ekim 2021 Cuma 17:45
Maliye Bakanı Oğuz, EkoAvrasya ve AYSİAD heyetiyle görüştü

Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren ile AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık, Bakan Oğuz’a temasları ve projeleri hakkında bilgi verdi. 

OĞUZ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kabulde yaptığı konuşmasının başında, EkoAvrasya ve AYSİAD yetkililerinin heyetleri ile birlikte KKTC’ye yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Dünyada yaşanan Covid-19 salgınının küresel ekonomiye zarar verdiğini, ekonomik daralmalara yol açtığını ve birçok sektöründe zarar gördüğünü dile getiren Maliye Bakanı Dursun Oğuz, KKTC’nin de lokomotif sektörü olarak bilinen yükseköğrenim ve turizm başta olmak üzere birçok sektörün bundan olumsuz etkilendiğini ancak mücadelenin devam ettiğini söyledi. 

“KKTC’NİN EN BÜYÜK MAĞDURİYETİ AMBARGOLAR… TEK BÜYÜK DESTEKÇİMİZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ” 

KKTC’nin en büyük mağduriyetinin ambargolar olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bir yandan pandemi, diğer yandan KKTC’ne uygulanan haksız ambargolarla da mücadele edildiğini, ambargolar neticesinde direk uçuşlarının sağlanmaması nedeniyle de bir yandan zaman kaybı, diğer yandan da maliyet artırımı gibi durumlarla mücadelenin sürdüğünü kaydetti. Oğuz, tüm bu olumsuzluklar noktasında Türkiye Cumhuriyeti’nin daima Kıbrıs Türk Halkı’nın ve KKTC devletinin her alanda yanında ve tek büyük destekçisi olduğunu kaydetti.  

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“DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE, VAR OLUŞ MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, uluslararası camianın Kıbrıslı Rumları tanırken, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesini görmezden geldiğini ve 1983 yılında kurulan KKTC’ni yok saydığını bir kez daha vurgularken, uluslararası camiaya da seslendi. Oğuz, “Geçmişte nasıl bir varoluş mücadelesi sergilediysek, bugünde mücadelemiz kurduğumuz devletimizin tanınması için devam ediyor” dedi. 

EREN

EkoAvrasya Başkanı Hikmet Eren de yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere katkı sunabilmek, iki ülke arasında, özellikle ticareti ilişkileri daha güçlü bir seviyeye ulaştırabilmek ve mevcut potansiyellerini uluslararası arenaya taşımak adına inisiyatif üstlendiklerini dile getirdi. 

ÇATLIK

AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık ise, bundan sonraki süreçte de ikili ilişkileri daha iyi noktalara taşımak gerektiğine inanç belirtirken, daha çok, daha sıkı, birlikte ve el ele işbirliği yapılması gerektiğini düşündüklerini, bunun için çalışacaklarını kaydetti. 

Genelde Türkiye Cumhuriyeti ve özelde ise Denizli’nin potansiyelini Kıbrıs Türk Halkı ve KKTC ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 20:04
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