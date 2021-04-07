Maliye Bakanı Oğuz; “Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırım, ülkeye yapılan yatırımdır”

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ile bir araya gelen Maliye Bakanı Oğuz, GAÜ Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında incelemelerde bulundu.



Oğuz; “GAÜ Tıp Fakültesinin Kurulması, KKTC’nin Tanıtımı ve Ülke Sağlık Sisteminin Gelişimi Açışından Büyük Öneme Sahiptir”



GAÜ Tıp Fakültesi hakkında açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Oğuz, laboratuvarların özellikle altyapı olarak modern ve tamamlanmış biçimde öğrencilerini beklediklerini belirtti.





Maliye Bakanı Oğuz açıklamalarının devamında; ” Hepimizin bildiği gibi sağlık, günümüzde dünyanın büyük öneme sahip konularından birisi. Bunun için, GAÜ Tıp Fakültesinin kurulması, hem KKTC’nin tanıtımı; hem de ülke sağlık sisteminin gelişimi açışından büyük öneme sahiptir. Altyapı, işlevsellik, teknolojik, ekonomik ve yükseköğrenimin gelişmesi anlamında sağlığa yapılan bir yatırım aslında. Eğitime yapılan yatırım insana yapılan yatırım, ülkeye yapılan yatırımdır. Bundan eminim ki ülkemiz ve dünya adına bilim insanları yetişecektir. Gurur duyduk. GAÜ ailesini bu çalışmaları adına tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Akpınar, Maliye Bakanı Oğuz’un ziyaretinden ve GAÜ’ye gelişim programları sürecinde vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerini ileterek; “Bugün Uluslararası Sağlık Günü, Bakanımızın böylesi özel bir günde üniversitemizi ziyaret etmiş olması, Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültemizin laboratuvarlarını gezmiş olmaları bizleri oldukça memnun etmiştir. Önümüzde ki akademik yıl için bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz, gerekli akreditasyonlarında oluşmuş olması sebebiyle öğrencilerimiz eğitimlerine başlayacaklar. KKTC’nin sadece eğitim alanında değil sağlık alanında da öne çıkacak olması ve çekim merkezi olacak olması sebebi ile inanılmaz heyecan duyuyoruz ve bu heyecanla daha istikrarlı bir sürece gireceğimizi belirtmek isterim” dedi.