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Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, toplamda 2 milyon 506 bin 594 TL 30 kuruş ödeme yapıldığını açıkladı..

11 Mayıs 2021 Salı 11:32
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Covid-19 desteği kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesinden Sosyal Yardım alan 3883 kişiye %15, Çalışma Dairesi’nden Engelli Yardımı alan 5040 kişiye ise %10 ek yardım ödeneğinin üçüncü ve son taksidinin bugün ödendiğini duyurdu.

Ödenen toplam miktarın, 2 milyon, 506 bin, 594 TL, 30 kuruş olduğu vurgulandı.

GELİR KAYNAĞINI YİTİREN VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞEN 1280 KİŞİ VE AİLELERE DE MART AYI COVID-19 DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, gelir kaynağını yitiren ve muhtaç duruma düşen 1280 kişi ve ailelere de toplam 1 milyon, 591 bin, 125 TL Mart ayı Covid-19 desteği yapıldığını kaydetti.

TAŞIMACILARA 35 GÜNLÜK AVANS ÖDEMESİ YAPILDI

Dursun Oğuz ayrıca, 2020-2021 öğretim yılı Taşımacılık sektörüne de 35 günlük avans ödemesinin yapıldığını duyurdu. 

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün taşımacılara; 8 milyon, 827 bin, 905 TL, 41 kuruş ödeme yapıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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