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Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama

Maliye Bakanı Dursun Oğuz , ek mesai ve hayat pahalılığı ödemeleri hakkında bilgi verdi..

05 Ekim 2021 Salı 12:15
Maliye Bakanı Oğuz'dan açıklama

 Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Kovid-19 salgını nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin ocak ayına ait kısmının bugün ödendiğini açıkladı. 

Bakan Oğuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Temmuz–Aralık 2020 dönemini kapsayan altı aylık yüzde 10.65 oranındaki Hayat Pahallığı artışının, salgın dolayısıyla maaşlara üç aylık (Ocak-Şubat-Mart) yansıtma yapılmadığından dolayı ödenemediğini, bu yönde başlatılan çalışmalar neticesinde, ocak ayı yüzde 10.65 Hayat Pahallılığı ödeneğinin ödemesinin bugün yapıldığını söyledi. 

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Bakan Oğuz, “Covid-19 pandemisi nedeniyle dondurulan Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan Hayat Pahalılığı ödeneğinin Ocak ayına ait 24 milyon, 657 bin, 93 TL, 6 kuruşluk kısmı bugün ödendi” dedi.

MAYIS 2021 EK MESAİSİ…

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ayrıca,  Mayıs 2021’e ait ek mesailerin de hafta sonuna kadar ödenmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.


 

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Son Güncelleme: 05.10.2021 12:36
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