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14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
14 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
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Maliye Bakanı Oğuz'dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü“ mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz’da bir kahramanlık destanı yazıldığını kaydetti. 

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:30
Maliye Bakanı Oğuz'dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü“ mesajı

Oğuz mesajında, “Anavatan Türkiye’de demokrasiyi ayaklar altına alarak, sivil hükümeti dış güçlerin de desteği ile yıkmaya çalışanlar 15 Temmuz’da Türk halkından en ağır cevabı aldılar.” ifadelerini kullandı. 
Mesajda şu ifadelere yer verildi: 

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“ Suçsuz insanlarımızın kanlarını hiçe sayarak akıtanlar elbette ki amaçlarına ulaşamamış ve hüsrana uğramıştır. Anavatanımızı zayıflatmak, gücünü tüketmek emeline, yüce Türk halkı en güzel cevabı kenetlenerek vermiştir. Darbecilerin hedefledikleri engellenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve halkının iradesi bir kez daha ortaya sergilenmiştir. Bu bağlamda 15 Temmuz'un yıl dönümü olan bu günlerde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 14.07.2021 14:25
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