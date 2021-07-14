Maliye Bakanı Oğuz'dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü“ mesajı

Oğuz mesajında, “Anavatan Türkiye’de demokrasiyi ayaklar altına alarak, sivil hükümeti dış güçlerin de desteği ile yıkmaya çalışanlar 15 Temmuz’da Türk halkından en ağır cevabı aldılar.” ifadelerini kullandı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:30
Oğuz mesajında, “Anavatan Türkiye’de demokrasiyi ayaklar altına alarak, sivil hükümeti dış güçlerin de desteği ile yıkmaya çalışanlar 15 Temmuz’da Türk halkından en ağır cevabı aldılar.” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 14.07.2021 14:25