banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376

Maliye Bakanı Oğuz Ankara’da TC Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Ticaret Bakanı Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüştü

14 Nisan 2021 Çarşamba 18:30
Maliye Bakanı Oğuz Ankara’da TC Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Ticaret Bakanı Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüştü
banner337

MALİ VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOL PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİ İLE İLGİLİ DETAYLAR, GÜMRÜK OTOMASYON SİSTEMİ DE KONUŞULDU
KKTC’DEKİ KREDİ MALİYETLERİNİN NASIL DAHA FAZLA AŞAĞIYA İNDİRİLEBİLECEĞİ KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankara temasları çerçevesinde, TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. 
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, ilk olarak mevkidaşı TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edilen Maliye Bakanı Oğuz, ardından TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. 
Oğuz’un TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a gerçekleştirdiği ziyarette, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi konuları ele alınarak, ortak işbirliği detayları görüşüldü. 
Görüşmede ayrıca KKTC - TC arasında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokol programının uygulanma süreci ile ilgili detaylar konuşuldu.

banner341
Bakan Oğuz daha sonra TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya geldi. Görüşmede KKTC’de uzun süreden beri üzerinde çalışmalar yürütülen ve artık sonuna gelinen Gümrük Otomasyon Sistemi hakkında konuşuldu, iki ülke arasında yardımlaşma ve işbirliği konuları ele alındı.
Bakan Oğuz’un TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede ise, iki ülke arasında bankacılık sistemindeki karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. 
KKTC’deki kredi maliyetlerinin nasıl daha fazla aşağıya indirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
OKTAY İLE DE GÖRÜŞÜYOR
Maliye Bakanı Oğuz’un, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşeceği belirtildi.
Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik ediyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 14.04.2021 19:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 57'si yerel 73 yeni vaka
KKTC'de 57'si yerel 73 yeni vaka
Meclis’te grev yarın da devam edecek
Meclis’te grev yarın da devam edecek
Sağlık Bakanlığından ev karantinası açıklaması
Sağlık Bakanlığından ev karantinası açıklaması
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Erhürman: “ ‘Çözüm isteyen taraf’ pozisyonumuzu korumalıyız”
Erhürman: “ ‘Çözüm isteyen taraf’ pozisyonumuzu korumalıyız”
Çağatay: “Bilgiyi ve teknolojiyi kullanan ülkeler ayakta kalacak”
Çağatay: “Bilgiyi ve teknolojiyi kullanan ülkeler ayakta kalacak”
Girne Belediyesi ve ARUCAD arasında iş birliği protokolü imzalandı
Girne Belediyesi ve ARUCAD arasında iş birliği protokolü imzalandı
Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Güzelyurt’ta temaslarda bulundu
Türkiye Belediyeler Birliği heyeti Güzelyurt’ta temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre toplantısı öncesi yeniden üniversite rektörleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre toplantısı öncesi yeniden üniversite rektörleriyle görüştü
KKTC’deki Mektebim ‘’Neo Kids’’ çatısı altında franchize bir okuldur
KKTC’deki Mektebim ‘’Neo Kids’’ çatısı altında franchize bir okuldur

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim