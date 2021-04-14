Maliye Bakanı Oğuz Ankara’da TC Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Ticaret Bakanı Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görüştü

MALİ VE İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOL PROGRAMININ UYGULANMA SÜRECİ İLE İLGİLİ DETAYLAR, GÜMRÜK OTOMASYON SİSTEMİ DE KONUŞULDU

KKTC’DEKİ KREDİ MALİYETLERİNİN NASIL DAHA FAZLA AŞAĞIYA İNDİRİLEBİLECEĞİ KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankara temasları çerçevesinde, TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, ilk olarak mevkidaşı TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edilen Maliye Bakanı Oğuz, ardından TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Oğuz’un TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a gerçekleştirdiği ziyarette, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi konuları ele alınarak, ortak işbirliği detayları görüşüldü.

Görüşmede ayrıca KKTC - TC arasında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokol programının uygulanma süreci ile ilgili detaylar konuşuldu.



Bakan Oğuz daha sonra TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya geldi. Görüşmede KKTC’de uzun süreden beri üzerinde çalışmalar yürütülen ve artık sonuna gelinen Gümrük Otomasyon Sistemi hakkında konuşuldu, iki ülke arasında yardımlaşma ve işbirliği konuları ele alındı.Bakan Oğuz’un TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede ise, iki ülke arasında bankacılık sistemindeki karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.KKTC’deki kredi maliyetlerinin nasıl daha fazla aşağıya indirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.OKTAY İLE DE GÖRÜŞÜYORMaliye Bakanı Oğuz’un, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşeceği belirtildi.Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik ediyor.