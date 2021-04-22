Maliye Bakanı Oğuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 23 Nisan vesilesiyle yayımladığı mesajında, dünyada kutlanan tek çocuk bayramının 23 Nisan olduğuna dikkat çekerek, tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı ve çocuklara “bugünden daha güzel yarınlar bırakma hedefiyle çalışacaklarının” sözünü verdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan kutlamalarının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında okullarda veya tören alanlarında değil evlerde kutlanacağına işaret eden Oğuz, bu coşkunun ayrıca sosyal medya ve televizyon kanallarında hazırlanan videolarla süreceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, mesajını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklar için söylediği “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz” sözleriyle noktaladı.