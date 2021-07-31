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Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 1 Ağustos’un  Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih olduğunu belirtti.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:15
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’ mesajı

Oğuz, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“1 Ağustos Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan güçlü bir tarih. 
Kıbrıs’ın fethinin 450’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 45’inci kuruluş yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.  

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1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk Halkı’nın adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir. 

Kıbrıs Türk halkı uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, toplumsal birliktelikle varlığını korumayı başarmış, varoluş mücadelesi sonucunda özgürce yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine sahip olmuştur. Halkımız, bugün adada güven ve huzur içinde yaşamaktadır.  

Tüm halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

 

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Son Güncelleme: 31.07.2021 09:51
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