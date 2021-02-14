Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, terör örgütü PKK’nın, alıkoyduğu 13 Türk vatandaşının Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit etmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Oğuz yayımladığı mesajında; "Gara'da hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımızın acısı, Türk Milleti'nin bir parçası olan Kıbrıs Türkü olarak bizlerin de yüreğini dağlamıştır. Derin üzüntüsünü yaşadığımız şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk Milletine başsağlığı, sabır ve metanet diliyoruz" ifadelerini kullandı. “Başımız sağolsun” ifadelerine yer verdi.



