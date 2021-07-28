Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye 'geçmiş olsun' mesajı

Manavgat’ta meydana gelen yangından dolayı derinden üzüntü duyduğunu belirten Oğuz, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.
28 Temmuz 2021 Çarşamba 22:30
Son Güncelleme: 29.07.2021 00:50
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen büyük yangın nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Manavgat’ta meydana gelen yangından dolayı derinden üzüntü duyduğunu belirten Oğuz, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.