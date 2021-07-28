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Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye 'geçmiş olsun' mesajı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen büyük yangın nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı yayınladı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 22:30
Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye 'geçmiş olsun' mesajı

Manavgat’ta meydana gelen yangından dolayı derinden üzüntü duyduğunu belirten Oğuz, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

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Oğuz, "Manavgat´ta meydana gelen yangını endişe ve ve üzüntü ile izliyor, can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangından etkilenen Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. 

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Son Güncelleme: 29.07.2021 00:50
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