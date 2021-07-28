Maliye Bakanı Dursun Oğuz’dan Türkiye’ye 'geçmiş olsun' mesajı

Manavgat’ta meydana gelen yangından dolayı derinden üzüntü duyduğunu belirten Oğuz, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Oğuz, "Manavgat´ta meydana gelen yangını endişe ve ve üzüntü ile izliyor, can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangından etkilenen Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.