Maliye Bakanı Dursun Oğuz, milli boksör Metin Turunç’u kabul etti

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuz’a spor alanındaki çalışmaları hakkında bilgi veren Turunç, nisan ayında Ukrayna’da yapılacak müsabakada KKTC’yi temsil edeceğini de aktardı.

Görüşmede sporun önemini vurgulayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz ise, KKTC’ye uygulanan haksız ambargolara rağmen gençlerin birçok spor dalında büyük başarı elde ettiğini ve KKTC bayrağının dalgalanmasında önemli roller üstendiklerini belirterek, tüm sporculara teşekkür etti.



Oğuz, Turunç’un Ukrayna’da katılacağı müsabakada başarılı sonuçlar alacağına olan inancını da belirterek, milli sporcuya başarılar diledi.