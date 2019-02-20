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Maliye Bakanı Denktaş Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Denktaş Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği heyetini kabul etti

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:35
Maliye Bakanı Denktaş Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği heyetini kabul etti

BİRLİKLE KOOP-SÜT ARASINDA HELLİM ALIMI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

DENKTAŞ: “ÜRETİCİLERİMİZİN ÜRÜNLERİNİN PAZAR BULMASI AÇISINDAN MUHTEŞEM BİR FIRSAT”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye’den gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği heyetini kabul etti.
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, milli değer olan hellimin Türkiye pazarında yer alması amacıyla, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İştiraki TK Birlik Anonim Şirketi ile Koop-Süt arasında hellim alımı ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş iki ülke arasında çok önemli bir işbirliği protokolüne imza atıldığını belirterek, "Yaklaşımınız uzun süreden sonra duyduğum ve beni çok heyecanlandıran bir proje. Üreticilerimizin ürünlerinin pazar bulması açısından muhteşem bir fırsat” ifadesini kullandı.
Denktaş, KKTC’de doğal ortamda yetişen ayrelli (kuşkonmaz) gibi birçok besin değeri yüksek ürünlerin ve bunun yanında Kıbrıs patatesi, kolakas, harnup gibi ürünlerin de buradan paketlenerek pazarlanabilir hale gelmesinin üretim açısından önemli bir motivasyon olacağını kaydetti.
Denktaş, Türkiye’nin de bu anlamda en yakın pazar olduğunu söyledi.
POYRAZ
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, kooperatifleri hakkında Bakan Denktaş’a bilgi sundu.
Poyraz, Türkiye ile KKTC arasında orta ve uzun vadede işbirliği geliştirdiklerini bu işbirliği çerçevesinde bugünkü konunun da Süt ve Sıvı Yağ Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’in (Koop-Süt) ürünlerinden olan hellimin Türkiye pazarında yer alması olduğunu söyledi.
Amaçlarının Türkiye ile KKTC arasında gıda ürünlerinde ticareti artırmak, Kıbrıs Türk halkının ürünlerini Türkiye’ye taşımak, Kıbrıs’ın ihtiyacı olan hammadde girdilerinin transferini gerçekleştirmek olduğunu belirten Poyraz, “Neticede bizim kader birliğimiz var. Dolayısıyla işbirliği bizim için daima çok kıymetli” diye konuştu.
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Görüşmenin ardından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İştiraki TK Birlik Anonim Şirketi ile Koop-Süt arasında hellim peyniri alımı ile ilgili işbirliği protokolü imzalandı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın huzurunda imzalanan işbirliği protokolüne TK Birlik Adına Hasan Hüseyin Demiröz ile Koop Süt Genel Müdür vekili Ömer Bahadi imza koydu.




 

Son Güncelleme: 20.02.2019 17:40
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