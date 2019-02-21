Maliye Bakanı Denktaş, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’yle görüştü



Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği’ni (MASİB) kabul etti.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, MASİB Başkanı İbrahim Akın sorun ve taleplerini sıraladı. Taleplerine yönelik hazırlamış oldukları raporu Maliye Bakanı Denktaş’a sundu.



MASİB hazırlamış olduğu sorun ve beklentilerinin dile getirildiği raporunda özellikle, “KDV ve Fiyat İstikrar Fonu indirimi, döviz kuru sabitleme, motorlu araç seyrüseferlerindeki sorunlar, araç devirleri” başlıkları yer aldı.



Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, bu yılın maliye açısından çok da kolay bir yıl olmayacağını yineledi.



Her şeye rağmen birçok alanda hayatı kolaylaştırıcı adımların atılması noktasında azami gayret gösterdiklerini kaydeden Denktaş, bunu yaparken devleti mali kayba uğratmayacak şekilde hareket etmeye çalıştıklarını belirtti.



