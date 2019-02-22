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Maliye Bakanı Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile KKTC Futbol Kulüpler Birliği Heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile KKTC Futbol Kulüpler Birliği Heyetini kabul etti

22 Şubat 2019 Cuma 14:29
Maliye Bakanı Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile KKTC Futbol Kulüpler Birliği Heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile KKTC Futbol Kulüpler Birliği heyetini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bugün bakanlıkta öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aslan Bıçaklı ile, futbolun mali yapısı, sponsorluk yasası ve kulüplere verilecek  devlet katkısı konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, dünya örneklerine bakılarak geleceğe yönelik profesyonelliğin konuşulması, spor politikasının geliştirilmesi, verilecek devlet katkılarının sistematik hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Federasyon ve Birlik başkanları; “Derdimiz ülke gençliğine sahip çıkmak. Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıktan uzak tutmak adına hangi branşta olursa olsun yapacakları spor dallarında imkânlar yaratarak yaşam biçimimizi sporla şekillendirmek” diye konuştu.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, sporun her dalının daha sağlıklı bir toplum için desteklenmesinin önemine işaret ederek, bu konuda mali açıdan gereken adımları atacaklarını belirtti.

Görüşmede ayrıca, devlet katkısının ilk taksitinin 3 Mart’ta ödenmesi noktasında mutabakat sağlandı.

Son Güncelleme: 22.02.2019 18:27
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