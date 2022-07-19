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Maliye Bakanı Atun'un 20 Temmuz Mesajı

19 Temmuz 2022 Salı 16:00
Maliye Bakanı Atun'un 20 Temmuz Mesajı

“Yapacağımız çalışmalarla kısa süre sonra halkımızı hayat pahalılığı karşısında rahatlatacağız”

Maliye Bakanı Sunat Atun, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Atun, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk Barış Harekâtı Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal öneme sahip tarihi bir dönüm noktasıdır. Silah zoru ve ambargolarla yok olmaya itilen bir toplum noktasından güven içinde yaşayan, özgür, çağdaş, Devlet sahibi bir Halk noktasına, direnişimiz, davamıza sahip çıkışımız, birlik beraberliğimiz, Anavatan Türkiye’ye güvenmemiz, Türkiye’nin her alandaki desteği, Mehmetçikle Mücahidin 20 Temmuz 1974 Barış Harekatındaki üstün başarısı sayesinde geldik."

Şehit ve gazilere şükranlarını ileten Atun, “Mutlaka ekonomik kalkınmışlık mücadelemizi de kazanacağız. Bu ekonomik potansiyele, insan kaynağına, deneyim ve vizyona sahibiz.Yeter ki birlik beraberliğimizi bozmayalım çok çalışalım, kısır çekişmelerden uzak durarak halkımızın istediği doğrultuda gereken yasal ve idari düzenlemeleri yapalım. Ben yürekten inanıyorum ki yapacağımız çalışmalarla kısa süre sonra halkımızı hayat pahalılığı karşısında rahatlatacak, Devletin gelirlerini artıracak, yeni bir kalkınma süreci için gerekenleri yapabilecek noktaya geleceğiz” dedi.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 17:31
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