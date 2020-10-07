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Maliye Bakanı Amcaoğlu üniversite öğrencilerinin karantina masraflarının devlet tarafından karşılanacağını duyurdu

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:47
Maliye Bakanı Amcaoğlu üniversite öğrencilerinin karantina masraflarının devlet tarafından karşılanacağını duyurdu
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Maliye Bakanı Ogün Amcaoğlu, üniversite öğrencilerinin karantina sürecinde oluşacak masraflarının devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

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Maliye Bakanı Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışından gelen üniversite öğrencilerinin karantina sürecinde konaklama, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği masraflarının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Uygulamaya Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki yap işlet devret yurtları ile başlandığını belirten Amcaoğlu, “Öğrencilerin gelmeye başlamasının kesinlikle esnafımız açısından çok büyük önemi olduğundan şüphemiz yoktur. Ancak bizim asıl derdimiz, en sağlıklı ortamda, en iyi şekilde, tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almasıdır” dedi.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 18:21
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