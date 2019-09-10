banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100673
ALTIN
276.959
DOLAR
5.7624
STERLİN
7.1069
EURO
6.3621
Gazimağusa bölgesine ateş düştü
GAZİMAĞUSA BÖLGESİNE ATEŞ DÜŞTÜ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
İskele'de kurşunlama: 1 kişi yaralandı
İSKELE'DE KURŞUNLAMA
banner306
Flaş Haber
Serdar Denktaş istifa etti
Kapat

Maliye Bakanı Amcaoğlu, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile biraraya geldi

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmeye, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile biraraya geldi

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmeye, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

10 Eylül 2019 Salı 08:23
Maliye Bakanı Amcaoğlu, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile biraraya geldi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. 

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde gerçekleşen görüşmeye, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katıldı.

banner317
Görüşmede, ekonomik ve mali işbirliği protokolü ve buna bağlı kaynak akışlarıyla ilgili çalışmalar hakkında konuşulduğu kaydedildi. 

İki ülke ilişkileri adına yapılan ziyaretlerin ve açıklamaların önemli olduğuna dikkat çeken Maliye Bakanı Amcaoğlu, özellikle Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin ortaya koyduğu iradenin önemine değindi. 

Son Güncelleme: 10.09.2019 11:46
Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluMevlut çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Komisyonu Üyelerinin Neredeyse Yarısı Kadın
Avrupa Komisyonu Üyelerinin Neredeyse Yarısı Kadın
Ltb Halk Sağlığı Şubesi, İş Yerlerine Yönelik Denetimleri Kapsamında 47 İş Yeri Denetledi
Ltb Halk Sağlığı Şubesi, İş Yerlerine Yönelik Denetimleri Kapsamında 47 İş Yeri Denetledi
Bakan Çavuşoğlu, Erhürman ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Erhürman ile görüştü
Zanlı Aristide Kelbe, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı
Zanlı Aristide Kelbe, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı
Girne’de kültür ve sanat kursları yeni dönem kayıtları başladı
Girne’de kültür ve sanat kursları yeni dönem kayıtları başladı
Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu Yeni Seslerini Arıyor
Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu Yeni Seslerini Arıyor
MEMUR-SEN kamuda ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını eleştirdi
MEMUR-SEN kamuda ihale ve hizmet satın alımı uygulamalarını eleştirdi
Dansçılardan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 500 Tl’lik Katkı
Dansçılardan, Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 500 Tl’lik Katkı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Adli yıl açılış töreni yapılmayacağı için basın toplantısı düzenleniyor
Adli yıl açılış töreni yapılmayacağı için basın toplantısı düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim