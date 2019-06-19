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Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:27
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’nin, ülkesine sahip çıkan, milli duygular içerisinde ülkenin nereden gelip nereye gittiği noktasında fikir sahibi olan gençlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetinden bir grup genci kabulünde konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “KKTC’nin yarım yüzyılı aşkın süredir verdiği mücadelenin hangi aşamalarla bugünlere geldiği ve bunun devamında çalışmaların ne olacağı ile ilgili fikirleri hem geçmişle, hem şimdiki zaman, hem de gelecekle iyi kurgulanması gerekmektedir” dedi.

Gençlerin enerjisini gördükçe bundan memnuniyet duyduğunu dile getiren Maliye Bakanı, toplumsal sorunlara duyarlı faaliyetlerin önemine dikkati çekti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kadına şiddet, çocuk istismarı ve uyuşturucu ile mücadelenin toplumda çokça tartışıldığını ancak bir şey yapma noktasında eksik kalındığını belirtirken, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalardan söz etti.

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Amcaoğlu, Başbakanlık’a bağlı olarak faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nu 120 bin TL’lik bütçesi ile devraldıklarını,  2017 yılında bütçesini 1,5 milyon TL’ye çıkararak gerçek anlamda hizmet veren daire şekline getirdiklerni anlattı.

ÇAKALOĞLU

Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği adına konuşan, Halil Çakaloğlu’da, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun milli duyguyu benimsemiş,  ülkesine, milletine, vatanına bu duygu ve düşünce içerisinde hizmet etmiş bir lider, bir bakan olduğunu kaydederek, bu durumun kendilerini son derece memnun ettiğini dile getirdi.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi aktaran Çakaloğlu, kamu yararına sosyal ve bilimsel açıdan çalışmalar yaptıklarını, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte çeşitli seminerler düzenlediklerini,  ayrıca çocuk istismarına karşı bilgilendirici seminerler organize ettiklerini kaydetti.

Çakaloğlu; “Ülkemize, vatanımıza ve milletimize elimizden geldiğince ne kadar çok fayda gösterirsek ne mutlu bize diyerek bu yola çıktık” diye konuştu.

Son Güncelleme: 19.06.2019 17:30
Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu
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