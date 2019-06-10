Maliye Bakanı Amcaoğlu, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ı kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’den Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ı kabul ederek görüştü.
Ziyaretinde MHP Kütahya Milletvekili Erbaş’a, yapımcı ve oyuncu Necati Şaşmaz eşlik etti.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, MHP Kütahya Milletvekili Erbaş, Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu yeni üstlendiği görevden dolayı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.
Görüşmede ülke gündeminin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ilişkileri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
Görüşme sonunda MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na günün anısına plaket takdim etti.