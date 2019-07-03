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Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti

 AMCAOĞLU: “ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ”
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, belediyelerin vatandaşa daha iyi hizmet vermesi için bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, bugün bakanlık binasında, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul etti. 
Harmancı, Maliye Bakanı Amcaoğlu’na ve yeni hükümete üstlenmiş oldukları zorlu görevde başarılar diledi.
“HERKES BELEDİYELERİN ÖNEMİNİN BİLİNCİNDEDİR”
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, belediyelerin, halkın ihtiyaçlarını karşılama noktasında ne kadar önemli olduğunun herkesin bilincinde olduğunu ifade etti.
Belediyeciliğin doğru temeller üzerinde çağdaş koşullar nezdinde devamını sağlamanın hükümetlerin görevlerinden biri olduğunu belirten Amcaoğlu, bunların sürdürülebilir olması, daha kaliteli hizmet verilebilmesi ve insanların hayatına daha iyi yansıması için istişareye ve çalışmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. 
AMCAOĞLU, “GEREKEN FİNANSAL KAYNAKLARI DA AKTARMAYA HAZIRIZ” DEDİ.  

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Amcaoğlu, 2020 yılında hayata geçirilmesi beklenen belediyelerin borçlarının yapılandırılmasının, belediyelerin de öngörüleri doğrultusunda hayata geçirilebileceğini dile getirdi. 
Bakan Amcaoğlu “Maliye bakanlığı olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 
“BELEDİYELERİN ÇÖZÜLMESİ VE BİRLİKTE AŞILMASI GEREKEN BİRÇOK ENGELİ VARDIR”
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı, belediyelerin çözülmesi ve birlikte aşılması gereken birçok engeli olduğunu, bunların el birliğiyle siyaset üstü bakılıp, çalışarak üstesinden gelinebileceğini ifade etti.  
Harmancı, ülke menfaatlerinin gereklerini yerine getirerek ve iyi bir mesai harcayarak Maliye Bakanlığı ile birlikte daha güzel bir noktaya varılabileceğini kaydetti.  
LTB Başkanı Harmancı, belediyelerin ve devletin iyi uyguladıkları çalışmaların olduğunu ve bunların nasıl tamamlanabileceği, ek kaynakların nasıl üretileceği konusunda mesai yapılması gerektiğini belirtti. 
2020’den sonra ihtiyat sandığı, sigorta yatırımları ve vergilerin ödemelerinin nasıl programlanacağına, el birliğiyle ülke hayrına ve çalışanlar yararına Maliye Bakanlığı ile birlikte çözüm bulacaklarını dile getiren Harmancı; “güzel işbirliklerine imza atacağımıza inanıyorum” dedi.
 

Son Güncelleme: 03.07.2019 15:39
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