banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
gök gürültülü yağmurlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93649
ALTIN
254.039
DOLAR
5.8351
STERLİN
7.3125
EURO
6.5378
Kahvaltısını hazırlamadığı gerekçesiyle eşini süpürge değneğiyle dövdü
KAHVALTISINI HAZIRLAMADIĞI GEREKÇESİYLE EŞİNİ SÜPÜRGE...
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Bayezit hayatını kaybetti
BAYEZİT HAYATINI KAYBETTİ
Kaçaklar 3 gün tutuklu kalacak
KAÇAKLAR 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul etti

18 Haziran 2019 Salı 12:06
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden bir heyeti kabul etti.
Bakanlık açıklamasına göre kabulde  “kayıt dışı ekonomi” konusu ele alındı.

AMCAOĞLU

banner317
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada,  Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin en büyük sıkıntılarından birinin mekânsal adresin elektronik ortamda kayıt altına alınmamış olmasından kaynaklandığını belirtti.
Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde başlattıkları, e-devlet çalışmalarına da atıfta bulunarak, “Mekânsal adres sorunu kökten çözecek. Aynı zamanda e-tüzel kişilik kayıtlarının, Şirketler Mukayyitliği’nde sisteme girmesi, e-gümrük, e-vergi ile alakalı bilgilerin yer alması ve bunun yanında diğer konu başlıklarında da o dataların tamamlanmasının önemi çok büyüktür” diye konuştu. 

AMCA

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da herkesin konuştuğu kayıt dışı ekonominin hem devleti zayıflattığını, hem kendilerini haksız rekabet altında ezdiğini belirterek, bu konuda Maliye Bakanlığı ile birlikte çok ciddi adımlar atmanın artık elzem olduğunu söyledi. 
Amca, “Biz üyelerimiz için borç para veyahut sıcak para istemek yerine, üyelerimizin gelirlerini artırıcı önlemler alarak, üyelerimizin para kazanıp hem kendi sosyal giderlerini, hem ailelerini geçindirip, hem de devletine vergisini ödeyen huzurlu bir iş dünyası yaratmak istiyoruz” dedi. 
I

Son Güncelleme: 18.06.2019 15:08
Anahtar Kelimeler:
Olgun Amcaoğlu Taşeronlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali’nde Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi Sahne Aldı
23. Bellapais Uluslararası Müzik Festivali’nde Viyana Senfoni Yaylı Çalgılar Beşlisi Sahne Aldı
Kıbrıs Sosyal Psikologlar Örgütü Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü Adaylığını Desteklediğini Bildirdi
Kıbrıs Sosyal Psikologlar Örgütü Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü Adaylığını Desteklediğini Bildirdi
İkamet İzinsiz 10 Kişi Tutuklandı
İkamet İzinsiz 10 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “özersay’ın Anastasiadis’le Görüştüğü İddiaları İçin Cumhurbaşkanımız Başbakandan İzahat İstemiştir. Başbakan Görüşmeyi Doğrulamıştır”
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: “özersay’ın Anastasiadis’le Görüştüğü İddiaları İçin Cumhurbaşkanımız Başbakandan İzahat İstemiştir. Başbakan Görüşmeyi Doğrulamıştır”
Halkın Partisi Akdoğan Temsilciliği Açıldı
Halkın Partisi Akdoğan Temsilciliği Açıldı
Brtk Yönetim Kurulu Başkanı Tosun İstifa Etti
Brtk Yönetim Kurulu Başkanı Tosun İstifa Etti
İskele-boğaz’da Aşırı Yağış Nedeniyle İskele-karpaz Anayolunda Su Birikintileri Oluştu
İskele-boğaz’da Aşırı Yağış Nedeniyle İskele-karpaz Anayolunda Su Birikintileri Oluştu
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bayezit hayatını kaybetti
Bayezit hayatını kaybetti
Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar tamamlandı
Meclis Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar tamamlandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim