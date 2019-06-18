Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre kabulde “kayıt dışı ekonomi” konusu ele alındı.

AMCAOĞLU

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nin en büyük sıkıntılarından birinin mekânsal adresin elektronik ortamda kayıt altına alınmamış olmasından kaynaklandığını belirtti.Amcaoğlu, Başbakanlık Müsteşarlığı döneminde başlattıkları, e-devlet çalışmalarına da atıfta bulunarak, “Mekânsal adres sorunu kökten çözecek. Aynı zamanda e-tüzel kişilik kayıtlarının, Şirketler Mukayyitliği’nde sisteme girmesi, e-gümrük, e-vergi ile alakalı bilgilerin yer alması ve bunun yanında diğer konu başlıklarında da o dataların tamamlanmasının önemi çok büyüktür” diye konuştu.

AMCA

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da herkesin konuştuğu kayıt dışı ekonominin hem devleti zayıflattığını, hem kendilerini haksız rekabet altında ezdiğini belirterek, bu konuda Maliye Bakanlığı ile birlikte çok ciddi adımlar atmanın artık elzem olduğunu söyledi.

Amca, “Biz üyelerimiz için borç para veyahut sıcak para istemek yerine, üyelerimizin gelirlerini artırıcı önlemler alarak, üyelerimizin para kazanıp hem kendi sosyal giderlerini, hem ailelerini geçindirip, hem de devletine vergisini ödeyen huzurlu bir iş dünyası yaratmak istiyoruz” dedi.

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