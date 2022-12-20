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Maliye Bakanı Alişan Şan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

20 Aralık 2022 Salı 17:12
Maliye Bakanı Alişan Şan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti

“Bugün, başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu şahadet mertebesine ulaşan şehitlerimize, Mücahit ve Mücahidelerimize borçluyuz”

Lefkoşa, 20 Aralık 22 (TAK): Maliye Bakanı Alişan Şan, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şan, dernek binasında yer alan şehadete ulaşmış şehitlerin fotoğraf ve isimlerini görünce duygusal anlar yaşadı.

Maliye Bakanı Şan, burada yaptığı konuşmasında; “Duygulanmamak elde değil, sözün bittiği yerdeyiz. Kendimi adeta bir mabede gelmiş gibi hissettim. Kelimeleri bulup konuşmakta dahi güçlük çekiyorum.1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor.  Dilerim bu topraklarda bu acılar bir kez daha yaşanmaz. Hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir evladımız öksüz, yetim kalmasın. İnsanlarımız kayıp yolu beklemesin" dedi.

Maliye Bakanı Alişan Şan, ‘21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası’ dolayısıyla muharip derneklere ziyaret gerçekleştirdi.

Bu çerçevede ilk olarak Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret eden Maliye Bakanı Alişan Şan Dernek Başkanı Gürsel Benan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. 

Maliye Bakanı Alişan Şan, derneği her ziyaretinde çok duygulandığını belirterek; “Duygulanmamak elde değil, sözün bittiği yerdeyiz. Bu topraklarda yazılan var oluş destanını bu dernekte görüyorum. Kendimi adeta bir mabede gelmiş gibi hissediyorum. Kelimeleri bulup konuşmakta dahi güçlük çekiyorum. 1830 şehidimizin gözleri adeta bizlere bakıyor. Dilerim bu topraklarda bu acılar bir kez daha yaşanmaz. Hiçbir çocuk ölmesin, hiçbir evladımız öksüz, yetim kalmasın. İnsanlarımız kayıp yolu beklemesin.

Bugün, kurulan devletimizin ve bayrağımızın gölgesinde başımız dik, güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu milli mücadele yıllarında vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda ederek, şahadet mertebesine ulaşan Şehitlerimize, Gazi olan Mehmetçik, Mücahit ve Mücahidelerimize borçluyuz. Bize emanet bırakılan vatan topraklarına, bağımsızlık, egemenlik ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimize sahip çıkmak, bizim en büyük vazifemizdir” diye konuştu.

Maliye Bakanı Şan ziyareti çerçevesinde, dernek yönetimi ile görüş alış verişinde de bulunarak, talep ve beklentileri de dinledi; “Sizler şehitlerimizin bize bıraktığı en kıymetli emanetlerimizdensiniz. Gönül kapım da, mekân kapımda sizlere sonuna kadar açık” dedi.

-Benan

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği  Bakanı Gürsel Benan’da konuşmasında, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. 1830 şehidin bulunduğunu belirten Benan, bunlardan 200’ünü 0-12 yaş çocuk ve 179'unu kadın şehitlerin oluşturduğunu söyledi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşmasının devamında, Maliye Bakanı Alişan Şan’a  milletvekili ve  bakan olarak güvenlerinin tam olduğunu da sözlerine ekledi.

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