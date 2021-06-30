Maliye, 2018 ve önceki yıllar için vergi indirimini 27 Aralık’a uzattı

Maliye Bakanlığı, 2018 ve önceki yıllarda kesinleşmiş vergi borçları ve kamu alacakları ile ilgili indirim uygulamasının, 27 Aralık 2021’e kadar uzatıldığını açıkladı.
30 Haziran 2021 Çarşamba 15:15
Son Güncelleme: 30.06.2021 16:04
Maliye Bakanlığı, 2018 ve önceki yıllarda kesinleşmiş vergi borçları ve kamu alacakları ile ilgili indirim uygulamasının, 27 Aralık 2021’e kadar uzatıldığını açıkladı.
Maliye Bakanlığı, 2018 ve önceki yıllarda kesinleşmiş vergi borçları ve kamu alacakları ile ilgili indirim uygulamasının, 27 Aralık 2021’e kadar uzatıldığını açıkladı.