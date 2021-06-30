Maliye, 2018 ve önceki yıllar için vergi indirimini 27 Aralık’a uzattı

Maliye Bakanlığı, 2018 ve önceki yıllarda kesinleşmiş vergi borçları ve kamu alacakları ile ilgili indirim uygulamasının, 27 Aralık 2021’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İndirimli Mali Düzenleme Yasası kapsamında yapılan düzenleme uyarınca, yükümlüler bu tarihe kadar Gelir ve Vergi Dairesi’ne başvurarak 2018 ve önceki yıllara ilişkin borçlarını indirimli olarak ödeyebilecek.