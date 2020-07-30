Maliye 1 ayda 717 Milyon TL ödeme yaptı

MaliyeBakanlığı’nıncarivemuhtelifödemelerirutinseyrindedevamediyor. HazineveMuhasebeDairesiMüdürlüğü’ndenalınanödemekalemleribilgilerinegöre, 1 Temmuz 2020’den 31Temmuz 2020’ye kadarpiyasayatoplam717,560,192,32 TL (717milyon, 560 bin, 192 TLve32 Kuruş) ödemeyapıldığıduyuruldu.
Ödemekalemlerişöyledir:
Emekliikramiyeleri-temizlikşirketleri-müteahhit-karantina hotel-ilaçödemeleri-federasyonödemeleri 96,703,670,61 TL
KKTC ElektrikKurumuteşviködemeleri 21,382,437,58 TL
ProtokolgereğitelefondairesiborcunamahsubenK.T.KoopMerkezBankası’na(2020 yılınıntümü) ödemesi10,000,000,00 TL
Belediye+Memur+İşçi %25 farködemesi 62,401,447,95 TL
Savunmaödemesi+Askerinsuödemesi 5,914,228,67 TL
İşçibayramödemesi 7,861,878,93 TL
BRTK-Cypruvexbayramlıködemesi 843,934,24TL
BRTK emekliikramiyesikatkı 4,729,333,11TL
Temsilciliksağlık HS havale 9,344,523,71 TL
Tarımsektörüneakaryakıtdesteği 9,500,844,00 TL
Toprakürünlerinekatkı 2,500,000,00 TL
Narenciyeteşviködemesi 2,960,028,69 TL
Navlun-çiğsütödemesi 7,679,714,47 TL
Burs ödemesi4,628,499,01TL
Taşımacılık 8,830,544,09 TL
SağlıkhariçOcakayıekmesaiödemesi 5,008,797,22 TL
Turizmofislerinehavale 170,933,00 TL
Emareödemesi 9,465,031,77 TL
AraToplam 271,536,547,05 TL
1 – 31 Temmuz 2020 DönemiMaaşÖdemeleri
Emeklimaaşları 126,054,410,79 TL
Memur + işçimaaşları 147,018,903,61 TL
Sosyalsigortalarakatkı 52,664,118,52 TL
Sosyalsigortaişçi + memur prim kısmiödeme 9,000,000,00 TL
Sosyalsigortaişçi+memur prim borcu (Temmuz) 8,175,478,60 TL
Sosyalsigortaişçi+memur prim geçmişaydankalan 24,374,511,55TL
Temsilcilikçalışanlarınınsosyalsigorta,ihtiyatsandığıödeme 64,193,99 TL
İşçi + memurihtiyatsandığıkesintisi 7,877,486,96 TL
Kurumlar+partiler+Cypruvex+TAK+Dinİşleri+Muhtar 19,396,588,85 TL
İşçiödemesi 1-15 Temmuz 5,928,046,74 TL
(Temmuz) 39,680,404,91 TL
Temsilcilikmaaşları 611,853,90 TL
AraToplam 440,845,998,42 TL
GelirveVergiDairesitarafındanyapılanödeme 5,177,646,85 TL
GenelToplam 717,560,192,32 TL