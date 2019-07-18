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Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasa Tasarı, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi’nde Görüşülüyor

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Yeni bir kamu mali yönetim sistemi oluşturulması hedefiyle hazırlanan Malî Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye devam ediliyor.

Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasa Tasarı, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi’nde Görüşülüyor

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Yeni bir kamu mali yönetim sistemi oluşturulması hedefiyle hazırlanan Malî Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye devam ediliyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:02
Mali Yönetimi Ve Kontrol Yasa Tasarı, Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi’nde Görüşülüyor

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Yeni bir kamu mali yönetim sistemi oluşturulması hedefiyle hazırlanan Malî Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye devam ediliyor.

Komite, bugün UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite, gündemindeki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini yaptı. Komite, bir sonraki toplantıda da söz konusu tasarıyı ele almaya devam edecek.

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Malî Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile kamudaki mevcut sistemin değiştirilmesi, daha etkili olması, hükümet programında yer alan uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Tasarısıyla, bütçe kapsamının genişletilmesi, bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasıyla harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin iç kontrol sisteminin oluşturulması, çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması da öngörülüyor.

Ayrıca, bu kapsamda bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, Merkezi Yönetim Bütçe Yasası Cumhuriyet Meclisi’nin onayına sunulacak.

Yetkililerin de davetli olarak katıldığı toplantıda, CTP Milletvekili  Fikri Toros,  UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Kutlu Evren, CTP Milletvekili  Salahi Şahiner ile  HP Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç yer aldı.

(RÇ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

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