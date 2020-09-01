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Mali sıkıntı yaşanmadı

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ağustos 2020’den 31 Ağustos 2020’ye kadar piyasaya toplam 215,443,039,53 TL (215 milyon, 443 bin, 039 TL ve 53 Kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.

01 Eylül 2020 Salı 14:50
Mali sıkıntı yaşanmadı
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Ödeme kalemleri şöyledir:

Emekli ikramiyeleri-temizlik şirketleri-müteahhit-karantina otel-ilaç ödemeleri-federasyon ödemeleri+Yakın Doğu H.                                                                    101,368,033,37 TL

KKTC Elektrik Kurumu daire tüketimleri                                             25,064,564,57 TL

KKTC Elektrik Kurumu teşvik ödemeleri                                                5,310,309,30 TL

Kredi kartı kullanımı karşılığı yapılan iade(Eylül)                                 1,279,864,46 TL

Doğrudan Gelir Desteği                                                                           23,965,672,71 TL

Temsilcilik sağlık HS havale                                                                          219,424,28 TL

Toprak Ürünleri Kurumu avans ödemesi                                                5,000,000,00 TL

Yeni Girne Hastahanesi devralma proje ödemesi                              13,874,229,92 TL

Polis kıyafet ödeneği                                                                                      979,830,00 TL

TC 2019 ödemeleri (birlik-dernek)                                                           1,349,870,65 TL

Küçükbaş ödemesi                                                                                    18,544,200,00 TL

Narenciye teşvik ödemesi                                                                          4,679,402,91 TL

Navlun-çiğ süt ödemesi                                                                              7,899,697,11 TL

Burs ödemesi                                                                                                4,478,660,00 TL

Taşımacılık                                                                                                     1,312,880,58 TL

Korona virus ile ilgili maaş almayanlara destek                                          52,800,00 TL

Turizm ofislerine havale                                                                                   63,599,67 TL

Genel Toplam                                                                  215,443,039,53 TL

Maliye Bakanlığı tarafından ödemelerin rutin şeklinde devam edeceği, ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmadığı ve bu ödemelerin zaman zaman kamuoyunun bilgisine sunulacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanlığıHazine Ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
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