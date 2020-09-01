Mali sıkıntı yaşanmadı

Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ediyor. Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri bilgilerine göre, 1 Ağustos 2020’den 31 Ağustos 2020’ye kadar piyasaya toplam 215,443,039,53 TL (215 milyon, 443 bin, 039 TL ve 53 Kuruş) ödeme yapıldığı duyuruldu.