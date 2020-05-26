Mali protokol imzalanıyor

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; iki ülke arasındaki İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasının imza töreni video konferans yöntemi ile saat 13.00’te gerçekleştirilecek.
İmza töreni BRT’den yayınlanacak..
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması bugün imzalanıyor
Anadolu Ajansı’nın haberine göre; iki ülke arasındaki İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasının imza töreni video konferans yöntemi ile saat 13.00’te gerçekleştirilecek.
İmza töreni BRT’den yayınlanacak..