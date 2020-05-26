Mali protokol imzalanıyor

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; iki ülke arasındaki İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasının imza töreni video konferans yöntemi ile saat 13.00’te gerçekleştirilecek.

Anlaşmaya, Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koyacak.

İmza töreni BRT’den yayınlanacak..