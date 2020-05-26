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Mali protokol imzalanıyor
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Mali protokol imzalanıyor

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması bugün imzalanıyor

26 Mayıs 2020 Salı 08:10
Mali protokol imzalanıyor
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Anadolu Ajansı’nın haberine göre; iki ülke arasındaki İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmasının imza töreni video konferans yöntemi ile saat 13.00’te gerçekleştirilecek.

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Anlaşmaya, Başbakan Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay imza koyacak.

İmza töreni BRT’den yayınlanacak..

Anahtar Kelimeler:
Mali Protokolİktisadi Ve Mali İş Birliği Anlaşması
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