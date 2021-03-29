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Makine Mühendisleri Odası Girne Lefkoşa yolunun ağır vasıtalar açısından tehlike arz ettiği uyarısında bulundu

29 Mart 2021 Pazartesi 15:30
Makine Mühendisleri Odası Girne Lefkoşa yolunun ağır vasıtalar açısından tehlike arz ettiği uyarısında bulundu
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ODA, 4 ARAÇ MUAYENE İSTASYONU YAPIMI İÇİN 60 MİLYON TL’NİN FAZLA OLDUĞUNU SAVUNDU

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Girne-Lefkoşa yolunun ağır vasıtalar açısından güvenli olmadığını, kullanıma açılmasının yanlış olduğunu savundu.

Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, Makine Mühendisleri Odası olarak  her türlü yolda araç güvenliğinin sağlanması hususundaki gerekli asgari güvenlik tedbirlerini ilgili bakanlığa sunduklarını belirtti.

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Yarkıner, “Son alınan karar ile güvensiz yollara Girne – Lefkoşa istikameti de dahil edilmiştir. Lefkoşa – Girne – Lefkoşa yolu dâhil tüm yollarımızda araçların trafikte güvenli kullanımı için önerilen tedbirler hem Türkiye’nin hem de Avrupa Birliği’nin halihazırda uyguladığı tedbirlerdir. Buna rağmen uygulamaya geçilmemesinin geçerli nedeni yoktur sadece sorumsuzluk ve komisyonlarda görev alan, Polis Genel Müdürlüğü haricindeki kişilerin yetersizliğidir” dedi.

MUAYENE İSTASYONLARI

Yapılması planlanan araç muayene istasyonlarına da değinen Yarkıner, dörtlü hükümet döneminde, araç muayene istasyonlarının çağdaş regülasyonlarda kurularak akreditasyonu da sağlanabilmesi için şartnameler hazırlandığını anımsattı.

İhtiyaç duyulan teçhizat ve tesis kurulum maliyetinin 4 istasyon için 26 milyon Türk lirası olarak öngörüldüğü kaydeden Yarkıner, “Geçtiğimiz hafta içerisinde ise araç muayene istasyonlarının 60 milyon TL ye Türkiye tarafından yapılacağının protokole yazıldığı bir gazete tarafından bildirilmiştir. Kapasite belirlenmeden, hafif / ağır araç muayene kapasiteleri belirlenmeden ve yukarıda yazılı detaylar olmadan 60 milyon TL bu proje için çok yüksek bir bedeldir” dedi.

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Son Güncelleme: 29.03.2021 15:38
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