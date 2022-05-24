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Makina Mühendisleri Odası'ndan Açıklama!

24 Mayıs 2022 Salı 13:34
Makina Mühendisleri Odası'ndan Açıklama!

Makina Mühendisleri Odası, geçen gün iş kazasından dolayı hayatını kaybeden 69 yaşındaki Fatma Taşçı ile ilgili açıklama yaptı.

Makina Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, 2018'den beridir düzenli aralıklarla İş Makinaları Operatör kursları düzenledikleri ve bundan sonra da ihtiyaç duyulan güvenli operatör ve makina güvenliği teknik esasları ve tedbirler konusunda KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır oldukları kaydedildi.

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Açıklamada, odanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’da Haziran ayı içerisinde randevu talep ettikleri belirtildi.

Forkliftlerin, Çalışma Dairesi’nin tüzüğü olan "Kaldırma Cihazları ve Aksamları Denetim Tüzüğü"nün 10.12.1992 tarihinden itibaren yürürlükte olan bir tüzükle denetlendiği kaydedilen açıklamada, yıllardan beri yük taşıyan iş araç/makina kazalarının basında yayınlandıktan sonra, kaderci birer üzüntü mesajı yayınlamakta ve gerçek kaza nedenleri de yeterince soruşturulmadan kapatılmakta olduğu iddia edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kazaların nedenleri ve çözüm çareleri gündeme alınmıyor; İhmal, eğitimsiz ve denetimsiz kullanım, korumasız ve güvenliksiz sistemler yeni kazalar için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son 3 yıl içerisinde traktör kazasından yitirilen hayatlar, yük asansörü kullanımından yitirilen hayat ve en son da 69 yaşında Fatma Taşçı isimli vatandaşımızı kaybettik. Fatma Taşçı kaza mahalinde trafik polisinin görev yaptığı görülmüştür. Neden? İlk bilgilendirmede ise kör nokta tabiri kullanılmıştır. Forklift iş aracında insanlara yakın çalışan iş aracında 'kör nokta' olmaz. Forklift devrilmesi de eğitimli bir operatörün normal kullanım sonucu meydana gelmesi mümkün değildir. Forkliftin devrilmesi ile ilgili en yaygın sebep eğitimsiz operatörün yük havada iken gereğinden fazla hız ile manevra yapmasından ve/veya uygun olmayan yük alınmasından kaynaklanmaktadır. Yaşanan bu olaylar: İhmallerin tespit edilmesi varsa yasal mevzuatların neden uygulanmadığı, yoksa ihtiyaç duyulan yasaların hazırlanması için acı birer derstir. Ülkemizde bu durumlardan maalesef ders alınmıyor. Konu ile ilgili ülkemizin 'Makina Güvenliği' mevzuatı yoktur. Bütün dünyada yaşanan benzer iş kazaları sonucunda insan-makina güvenliğinin temini maksadı ile gerekli yasal mevzuatlar yapılmıştır. Devlet olmak bunu gerektiriyor. Bu tip kazalar önlenebilir. Yeter ki ülkemizin konu ile ilgili KTMMOB ilgili odalarının görüşlerine saygı gösterilerek sahip olunan teknik imkan ve kabiliyet ülkeyi yönetenler tarafından bilinsin ve istifade edilsin. İş araçları yük taşır fakat bu araçları kullanan operatörler bulunmakta ve çalışma esnasında araçların etrafında insanlar bulunur ve onların güvenliği için belirlenmiş tedbirler vardır. Bu araçların denetim ve makina güvenliği standartları belirlenmeden, operatörlerin gerekli eğitimi almadan kullanımına müsaade edilmemelidir.”

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