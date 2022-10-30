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Maket polis araçları sürcüler üzerinde etkili oldu

30 Ekim 2022 Pazar 11:34
Maket polis araçları sürcüler üzerinde etkili oldu

Dünyanın birçok ülkesinde uygulanmakta olan ve sürat suçunun azaltılmasını hedefleyen “Maket Polis Araçları”, 21 Ekim 2022 tarihinde ülkemizde de hayata geçirildi.

Maket polis araçlarının yerleştirildiği günden itibaren alınan verilere göre sürat suçunun % 38 oranında azaldığı gözlemlendi. 

Maket polis araçlarının yerleştirilmesinden önceki hafta olan 15 - 21 Ekim tarihleri arasında 629 adet sürat suçu polis tarafından tespit edilip rapor edilirken, maket polis araçların yerleştirildiği tarihten sonraki 22 -28 Ekim tarihleri arasında ise benzer şartlar oluşturularak yapılan denetimler kapsamında 390  adet sürat suçu tespit edilerek rapor edildi.

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