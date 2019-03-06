Makedonya Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Daü’yü Ziyaret Etti

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Tatlısu Belediyesi tarafından düzenlenen “Ot Kültür Festivali”nin davetlisi olarak KKTC’de bulunan Makedonya Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Enver Husejin, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre dün gerçekleşen ziyarette Müsteşar Husejin, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile makamında görüştü. Görüşmeye Tatlısu Belediye Başkanı DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Hayri Orçan, Makedonya Meclis Üyesi ve Üsküp Emniyet Müdürü de katıldı.

Müsteşar Husejin ve beraberindeki heyet, daha sonra DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Boysan Boyra’yı da ziyaret etti.

Makedonyalı konuklara ziyaretlerde, Kıbrıs’a özgü ipek kozası panosu ve Lefkara işi pano takdim edildi.

Makedonya heyeti de Boyra ve Prof. Dr. Osam’a Makedonya’nın başkenti Üsküp’ü temsil eden tabak takdiminde bulundu.

(YIL/GÜL) FOTOĞRAFLI