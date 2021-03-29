Makamer: “İstanbul Sözleşmesi feshedilemez”

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Türkiye Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedildiği açıklanan İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oy birliği ile onaylanarak yürürlüğe girdiğini ve sözleşmeyi değiştirmek ve kaldırmanın da TBMM yetkisinde olduğunu hatırlatarak, “Bu durumda İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir” ifadelerini kullandı.

MAKAMER tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin ilk kez 11 Mayıs 2011‘de İstanbul’da imzaya açılması nedeniyle “İstanbul Sözleşmesi” olarak anıldığı belirtilerek, sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülkenin ise Türkiye olduğu anımsatıldı.

Sözleşmenin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı orantısız güç ilişkilerinin daha eşitlikçi bir duruma getirilmesini, kurumlaşmış olan ataerkil hiyerarşik yapının, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerinin herkese eşit uygulanacağı bir zemine dönüştürülmesini amaçladığının belirtildiği açıklamada, “Sözleşme, bu doğrultuda taraf devletlere, uluslararası sorumluluk yüklemekte ve konuya yönelik çok detaylı bir hukuki çerçeve ile birlikte bağlayıcılığı olan çeşitli yaptırımları uygulamaktadır” denildi.



19 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı kararı ile sözleşmenin feshedildiğinin açıklandığının hatırlatıldığı açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi TBMM’de, tüm partilerin milletvekillerinin oy birliği ile 24 Kasım 2011’de 6251 sayılı kanunla TBMM’de oy birliği ile onaylanmış 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe girmiş, milli iradeyi yansıtan bir sözleşmedir. Anayasanın 90. maddesine göre; uluslararası antlaşmalar TBMM’nin yetkisindedir ve kanun hükmündedir. Anayasanın 87 maddesine göre onaylanmak değiştirmek ve kaldırmak TBMM’nin yetkisindedir. Anayasanın 104. maddesine göre, bu konuda Cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Bu durumda İstanbul Sözleşmesi halen yürürlüktedir” ifadeleri kullanıldı.

