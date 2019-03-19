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Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi…

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN MAHKUM OLAN BİREYLERİN EĞİTİMLERİNE BAŞLANDI

Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi…

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN MAHKUM OLAN BİREYLERİN EĞİTİMLERİNE BAŞLANDI

19 Mart 2019 Salı 13:51
Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi…

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN MAHKUM OLAN BİREYLERİN EĞİTİMLERİNE BAŞLANDI

Lefkoşa, 19 Mart 19 : Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile İçişleri Bakanlığına bağlı Merkezi Cezaevi Müdürlüğü  iş birliğinde hayata geçirilen “Uyuşturucu Suçundan Dolayı Cezaevinde Bulunan Bireylerin Topluma Yeniden Kazandırılması Hizmet Modeli Projesi” devam ediyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre proje madde bağımlılığı suçundan hüküm giymiş bireylerin topluma yeniden kazandırılması konusunda, gerek cezasını çektiği dönemde gerekse cezasını tamamladıktan sonra karşı karşıya kaldığı risklerin azaltılması amacıyla hayata geçiriliyor.

Proje çerçevesinde yaklaşık 3 aydır mahkumlara yönelik  süren  bireysel görüşmelerin ardından, planlanan  grup eğitimlerine  dün başlandı.

Bireysel görüşmeleri tamamlanan ilk grup olan 30 mahkum “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi”nden geçirilecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu,  Komisyon Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı, Psikolog Danışman Teyfide Tecel Hatipoğlu ve Uzman Psikolog Sevil Hançerli tarafından verilecek olan eğitimler cuma gününe kadar sürecek.

Cuma günü saat 12.00’de düzenlenecek törenle katılımcı mahkumlara belgeleri takdim edilecek.

İleriki günlerde ise bireysel görüşmeleri tamamlanan yeni mahkumlara “Bağımlılık Farkındalık Eğitimi”  verilecek.

“Uyuşturucu Suçundan Dolayı Cezaevinde Bulunan Bireylerin Topluma Yeniden Kazandırılması Hizmet Modeli Projesi” çerçevesinde yapılacak planlama çerçevesinde ailelere de eğitimler verilecek.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, her insanın hata yapabileceğini, önemli olanın bundan ders çıkarılarak yeniden sağlıklı bir yaşama dönüş olduğunu söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile iş birliğinde geliştirdikleri “Uyuşturucu Suçundan Dolayı Cezaevinde Bulunan Bireylerin Topluma Yeniden Kazandırılması Hizmet Modeli Projesi”ne büyük önem verdiklerine işaret eden Metin Bilmem, projenin en yararlı şekilde yürütülüp sonuçlanması konusunda elden gelen tüm katkıyı sağlayacaklarını vurguladı.

Bilmem, katılan mahkumlara verilecek olan eğitimden en iyi şekilde yararlanmaları tavsiyesinde de bulundu.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise yaptığı konuşmada,  amaçlarının uyuşturucu batağına düşmüş gençleri ve çocukları yeniden topluma kazandırmak yanında,  başka gençlerin ve çocukların bu batağın içine düşmemesi için önleyici çalışmaları yürütmek olduğunu vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman’ın da büyük desteği ile yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını anlatan Karaokçu, özellikle cezaevinde yürüttükleri çalışmalara gösterdiği duyarlılık ve verimli işbirliği anlayışı nedeniyle İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye  teşekkür etti.

(DOĞ/YIL)    FOTOĞRAFLI

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