Mahkemeye Sahte Belge Sunan Şahıslar Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Lefkoşa, 20 Aralık 19 : İskele’de mahkeme mukayyitliğine sahte evrak sunan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
(EMR/YIL)
Lefkoşa, 20 Aralık 19 : İskele’de mahkeme mukayyitliğine sahte evrak sunan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Lefkoşa, 20 Aralık 19 : İskele’de mahkeme mukayyitliğine sahte evrak sunan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
(EMR/YIL)