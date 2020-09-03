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Mahkemeye Sahte Belge Sunan 3 Kişi Tutuklandı

DİLEKKAYA’DA BİR KİŞİ BİR İNŞAATA GİRİP KAPI YAPTIRACAĞI GEREKÇESİYLEİÇİN SAHTEKARLIKLA 7 BİN LİRAYI TASARRUFUNA GEÇİRDİ

03 Eylül 2020 Perşembe 15:24
Mahkemeye Sahte Belge Sunan 3 Kişi Tutuklandı
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DİLEKKAYA’DA BİR KİŞİ BİR İNŞAATA GİRİP KAPI YAPTIRACAĞI GEREKÇESİYLEİÇİN SAHTEKARLIKLA 7 BİN LİRAYI TASARRUFUNA GEÇİRDİ

Lefkoşa, 3 Eylül 20 : İskele Mahkemesi Mukayyitliği’ne sahte belge sunan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 31 Ağustos’ta M.K.(E-27), müşterileri olmadığı halde ve gerçek gelirlerini bilmediği halde yetkisiz olarak E.C.(E-41) ve S.Y.(E-41) adına aylık gelirlerini gösteren sahte bordroları hazırladı ve söz konusu şahıslara verdi.

Bahse konu şahısların da söz konusu sahte gelir bordrolarını, işlemiş olduğu suçtan dolayı teminata bağlanan başka bir şahsa kefil olmak maksadıyla İskele Mahkemesi Mukayyitliği’ne vererek tedavüle sürdü. M.K, E.C. ve S.Y. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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DİLEKKAYA’DA SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Dilekkaya’da G.A. (E-38), inşaat halindeki bir binaya giderek, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalıştığını beyan etti. Bunun üzerine inşaata ait 12 iç kapının yapılması için şirket adına anlaştığını söyleyip C.A.’dan 7 bin TL nakit parayı alıp tasarrufuna geçirdi. Sahte davranışla para temin ettiği tespit edilen şahıs, polisin yürüttüğü ileri soruşturma sonrası tutuklandı.

LEFKOŞA’DA KASTİ HASAR    

Lefkoşa’da Tayland Michel’e ait evin giriş kapısı E.T. (E-33) tarafından kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra izinsiz olarak içeriye girerek mülke tecavüz ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gitmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada E.T.(E-33) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

(EMR/GÜL)

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