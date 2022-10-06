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“Mahkemenin vereceği karara saygılıyız”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yerel yönetimler seçimleri için 25 Aralık tarihinin uzlaşıyla alındığını belirterek, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir talebi olduğunu, mahkemenin kararının, seçime kaç belediye ile gidileceğinin sinyalini vereceğini söyledi.

06 Ekim 2022 Perşembe 12:45
“Mahkemenin vereceği karara saygılıyız”

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, mahkemenin vereceği karara saygılı olduklarını, çalışmalarını ona göre yapacaklarını ifade ederek, beklentilerinin belediye sayısının 18’e düşürülmesi olduğunu kaydetti.

BRT’de yayınlanan ‘17. Saat’ programında açıklamalarda bulunan Hasipoğlu, şöyle konuştu:  

“Süreç, iki aşamalı ilerlemek durumunda kaldı. İlk aşaması, seçim tarihinin belirlenmesi noktasında oldu. Yargı sürecinin ardından 25 Aralık tarihi uzlaşıyla alındı. İkinci aşama ise, seçime kaç belediye ile gideceğimiz noktasındadır. Bu şu anda yargı sürecindedir. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir talebi var. Ara emri duruşması bugün olacak. Mahkeme bir süre isteyecektir, biz bu sürenin ay içerisinde olacağını tahmin ediyoruz. Mahkemenin kararı, seçime kaç belediye ile gideceğimizin sinyalini de verecektir.”

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