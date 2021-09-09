Mahkemelerin elektrikleri kesildi

Yüksek İdare Mahkemesi’nin, KIB-TEK’in TPIC adlı şirketten ihalesiz yakıt alımı yapmasıyla ilgili olarak ara emri kararı vermesinin ardından, dün Girne Kaza Mahkemesi’nin, bugün de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin elektrik enerjisi kesildi.

Konuyla ilgili Kıbrıs Potası’na konuşan Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, “mahkemelere gözdağı” yorumunda bulundu, mahkemenin elektrik faturasının her ay düzenli bir şekilde Maliye Bakanlığı tarafından ödendiğini ve borcun olmadığını söyledi.

Mahkemedeki işlemelerin jeneratör desteğiyle devam ettiğini aktaran Esendağlı, Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararının hemen ardından böylesi bir olayın yaşanmasını manidar olarak niteledi.

Esendağlı ayrıca, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın emri üzerine elektriğin kesildiği yönünde iddiaların bulunduğunu da belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapan Esendağlı, “Dün Yüksek İdare Mahkemesi, KIB-TEK aleyhine hukuka aykırı ve kirli yakıt alımı ile ilgili ara emri verdi. Bugün Mahkemelerin elektrikleri KIB-TEK tarafından kesildi. İçinde bulunduğumuz son durum bu!” ifadelerini kullandı.