banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120150
ALTIN
303.109
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.7746
EURO
6.5535
Tatar tehlikeli virajda
BAŞYAZI
Kulak Misafiri...
Kulak Misafiri...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Çiğdem Dürüst Kıbrıs Manşet'te...
Erhürman ve Tatar Götürüyor
Erhürman ve Tatar Götürüyor
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Mahkemeler önünde eylem

Sivil toplum örgütlerinden Baraka Kültür Merkezi ile siyasi partilerden Bağımsızlık Yolu, hızlı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeler önünde eylem yaptı.

Mahkemeler önünde eylem

Sivil toplum örgütlerinden Baraka Kültür Merkezi ile siyasi partilerden Bağımsızlık Yolu, hızlı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle mahkemeler önünde eylem yaptı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:29
Mahkemeler önünde eylem

Eylemde, Baraka aktivisti Mustafa Batak tarafından okunan basın açıklamasında, 1 Aralık 2016’da Başbakanlık önünde düzenlenen eylemde kırılan Başbakanlık kapısına 15 bin TL’lik zarar verildiği gerekçesiyle 24 kişiye açılan davanın 16 Ekim 2018’de dosyalandığını ancak davanın görüşülmesinin “savcılığın görevini yapmaması” gerekçesiyle sürekli olarak ertelendiği kaydedildi.

Adına celpname çıkan Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu üyelerinin bazılarının “adaletin tecellisine yardımcı olmak için” tebligatlarını kendilerinin gidip aldığı ifade edilen açıklamada, ancak dava tebligatlarının tümünün henüz dağıtılmadığı gerekçesiyle davanın görüşülmesine geçilemediğini savunuldu.

Açıklamada, “Hızlı ve makul sürede yargılanma hakkı adil yargılanma hakkının bir parçası olup, önemli bir insan hakkıdır. Savcılık bir yıldan usun bir süredir gereken tebligatları yapmayıp davasını ilerletmeyerek eyleme katılan kişilerin insan haklarını ihlal etmektedir” denildi.

banner317
Açıklamada, davanın “eylemcilere gözdağı verilmesi maksadıyla” açıldığı belirtildi.

KELEŞZADE

Bağımsızlık Yolu adına konuşan Mustafa Keleşzade de,  davanın bir buçuk yıl önce açılmasına rağmen halen görülemediğine işaret ederek, “yargılanma”  ve “eylem” hakkının önüne geçildiği için bugün bu eylemi düzenlediklerini söyledi. Keleşzade, “En temel insan haklarımız için buradayız” dedi.
 


 

Son Güncelleme: 27.01.2020 17:36
Anahtar Kelimeler:
Mahkemeler önünde EylemBaraka Kültür Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay, Londra Temaslarına Başladı...
Özersay, Londra Temaslarına Başladı...
Başbakan Tatar Güzelyurt’taydı... “doğancı-lefke Yolu İçin İhaleye Çıkma Noktasına Gelindi”
Başbakan Tatar Güzelyurt’taydı... “doğancı-lefke Yolu İçin İhaleye Çıkma Noktasına Gelindi”
Depremzedeler İçin Kktc’de Yardım Kampanyası
Depremzedeler İçin Kktc’de Yardım Kampanyası
Tatar, Kızılay’dan depremzedeler için başlatılan kampanya hakkında bilgi aldı
Tatar, Kızılay’dan depremzedeler için başlatılan kampanya hakkında bilgi aldı
Işık: “Ekonomi Bakanlığı, casinolarla ilgili önlem almalı”
Işık: “Ekonomi Bakanlığı, casinolarla ilgili önlem almalı”
UKÜ’de Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı öğrenci kayıtları başladı
UKÜ’de Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı öğrenci kayıtları başladı
Ortaköy’de şüpheli çanta yüzünden cadde trafiğe kapatıldı
Ortaköy’de şüpheli çanta yüzünden cadde trafiğe kapatıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bağımsız Gençlik Platformu Heyetiyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bağımsız Gençlik Platformu Heyetiyle Görüştü
Rusya Federasyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 bin dolar bağış…
Rusya Federasyonu’ndan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 50 bin dolar bağış…
Başhekimlik: “Hastaneye röntgen çekimi için başvuran hiçbir hasta mağdur olmuyor”
Başhekimlik: “Hastaneye röntgen çekimi için başvuran hiçbir hasta mağdur olmuyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim