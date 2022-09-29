Mahkeme dur dedi

MAHKEME DUR DEDİ

9 Eylül tarihinde polis nezaretinde yapılan UNİVERSALBANK Genel Kurulunda alınan tüm kararların uygulanmasına mahkeme tarafından ara emri verildi.



Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bankanın Türkiyedeki ortakları tarafından açılan davada Bankanın Genel Kurulu tarafından onaylanan mali bilanço ve atanan yeni yönetim kurulu başkan ve üyelerinin hukuksuz olduğu ve geçersiz olduğu iddiası üzerine mahkeme işbu genel kurul kararlarının icrasını geçici ara emri ile durdurdu.



Mahkeme Kararının KKTC Merkez Bankası , TMSF ve UNİVERSALBANK yetkililerine tebliği sonrasında banka yönetim kurulu geçersiz sayıldığı için bankada tam bir kaos ortamı hakim oldu.



KKTC Bankacılık ve Finans çevreleri işbu usulsüzlük ve yasaya aykırı işler sonrasında özelde UNİVERSALBANK etkilenirken genel bankacılık sisteminin daha fazla zarar görmemesi için KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat GÜNAY ve yönetiminin bankayla ilgili daha gerçekçi ve yasal işlemleri süratle yaparak bağımsız bir yönetimle olayı toparlamaya çalışması gerektiğini önemle talep ediyorlar.



MAHKEME DUR DEDİ

9 Eylül tarihinde polis nezaretinde yapılan UNİVERSALBANK Genel Kurulunda alınan tüm kararların uygulanmasına mahkeme tarafından ara emri verildi.



Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bankanın Türkiyedeki ortakları tarafından açılan davada Bankanın Genel Kurulu tarafından onaylanan mali bilanço ve atanan yeni yönetim kurulu başkan ve üyelerinin hukuksuz olduğu ve geçersiz olduğu iddiası üzerine mahkeme işbu genel kurul kararlarının icrasını geçici ara emri ile durdurdu.



Mahkeme Kararının KKTC Merkez Bankası , TMSF ve UNİVERSALBANK yetkililerine tebliği sonrasında banka yönetim kurulu geçersiz sayıldığı için bankada tam bir kaos ortamı hakim oldu.



KKTC Bankacılık ve Finans çevreleri işbu usulsüzlük ve yasaya aykırı işler sonrasında özelde UNİVERSALBANK etkilenirken genel bankacılık sisteminin daha fazla zarar görmemesi için KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat GÜNAY ve yönetiminin bankayla ilgili daha gerçekçi ve yasal işlemleri süratle yaparak bağımsız bir yönetimle olayı toparlamaya çalışması gerektiğini önemle talep ediyorlar.



KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat GÜNAY, aynı zamanda TMSF'nin de başkanı olduğu için alacağı kararlar tüm çevrelerce yakından takip ediliyor. Hukuk dışı yeni atamalar ve kararlar alınmaması hayati öneme sahip bu dönemde TMSF'nin alacağı kararlar tüm kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.