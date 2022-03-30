banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mağusada tecavüz...16 yaşındaki çocuk tecavüz suçundan tutuklandı
Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak
Kukla sulak alanda, flamengo misinaya takıldı
İşte bu akşam kesinti olacak bölgeler ve saatleri
Tatar: “Halkımızı terör örgütlerinin insafına bırakmamız mümkün değildir”
banner404

Mağusada tecavüz...16 yaşındaki çocuk tecavüz suçundan tutuklandı

12 yaşındaki kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye giren 16 yaşındaki S.C.K. tutuklandı.

30 Mart 2022 Çarşamba 16:08
Mağusada tecavüz...16 yaşındaki çocuk tecavüz suçundan tutuklandı

Mağusa’da 12 yaşındaki kız arkadaşı ile ilişkiye giren 16 yaşındaki S.C.K. tutuklandı.

Elde edinilen bilgilere göre 28 Mart 2022 tarihinde gece saatlerinde 16 yaşındaki S.C.K.nın, 12 yaşındaki kız arkadaşının evine giderek kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Olay 29 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde polisin bilgisine gelmesi üzerine ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında küçük kızın doktor kontrolünden geçirildiği ve doktor kontrolü sonucunda cinsel ilişkiye girdiğinin tespit edildiği öğrenildi. Doktor muayenesi ve yürütülen soruşturma ışığında 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

banner341
Zanlı S.C.K. “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “16 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırı” suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Yaşı küçük olan zanlı hakkındaki tutukluluk talebi duruşması kapalı oturum olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma maksatlı zanlı hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildiği öğrenildi.

KAYNAK:KIBRIS POSTASI

banner360
Son Güncelleme: 30.03.2022 16:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak
Arıklı: Yol Çalışmaları Artarak Ülkenin Dört Bir Yanına Yayılacak
Kukla sulak alanda, flamengo misinaya takıldı
Kukla sulak alanda, flamengo misinaya takıldı
İşte bu akşam kesinti olacak bölgeler ve saatleri
İşte bu akşam kesinti olacak bölgeler ve saatleri
Faiz Sucuoğlu: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Faiz Sucuoğlu: Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti
Tatar: “Halkımızı terör örgütlerinin insafına bırakmamız mümkün değildir”
Tatar: “Halkımızı terör örgütlerinin insafına bırakmamız mümkün değildir”
Yüksek Mahkeme tedbir kararının uygulanmasını durdurdu
Yüksek Mahkeme tedbir kararının uygulanmasını durdurdu
KIB-TEK kimsenin babasının çiftliği değildir!
KIB-TEK kimsenin babasının çiftliği değildir!
"İşçinin parasını yedirmeyiz!"
"İşçinin parasını yedirmeyiz!"
Türkiye'den elektrik, enerji talebini karşılayacak!
Türkiye'den elektrik, enerji talebini karşılayacak!
Brent petrolün varil fiyatı düşüyor
Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim