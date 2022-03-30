Mağusada tecavüz...16 yaşındaki çocuk tecavüz suçundan tutuklandı

Mağusa’da 12 yaşındaki kız arkadaşı ile ilişkiye giren 16 yaşındaki S.C.K. tutuklandı.

Elde edinilen bilgilere göre 28 Mart 2022 tarihinde gece saatlerinde 16 yaşındaki S.C.K.nın, 12 yaşındaki kız arkadaşının evine giderek kız arkadaşı ile cinsel ilişkiye girdiği iddia ediliyor.

Olay 29 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde polisin bilgisine gelmesi üzerine ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında küçük kızın doktor kontrolünden geçirildiği ve doktor kontrolü sonucunda cinsel ilişkiye girdiğinin tespit edildiği öğrenildi. Doktor muayenesi ve yürütülen soruşturma ışığında 16 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Zanlı S.C.K. “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Çocuğun cinsel istismarı” ve “16 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırı” suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Yaşı küçük olan zanlı hakkındaki tutukluluk talebi duruşması kapalı oturum olarak gerçekleştirildi.

Soruşturma maksatlı zanlı hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildiği öğrenildi.

KAYNAK:KIBRIS POSTASI