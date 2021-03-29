Mağusa’da elektrik kesintisi

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın 09.00 – 15.00 saatleri arasında orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, sulu çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu bölgesi, Karakol bölgesinin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, elektrik enerjisinin ilgili bölgelere 45 dakikalık aralarla dönüşümlü olarak sağlanacağı da belirtildi.



