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Mağusa’da çam ağacı evin üzerine devrildi

Ülkemizi etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış Mağusa’da Gazi Baf Caddesi’nde Mehmet Ali Oğuzkan’a ait evin üzerine çam ağacı devrildi.

Mağusa’da çam ağacı evin üzerine devrildi

Ülkemizi etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış Mağusa’da Gazi Baf Caddesi’nde Mehmet Ali Oğuzkan’a ait evin üzerine çam ağacı devrildi.

07 Ocak 2020 Salı 13:10
Mağusa’da çam ağacı evin üzerine devrildi

Mehmet Ali Oğuzkan, “Akşam 3 civarlarında şiddetli rüzgar ile uyandım ve çam ağacının devrildiğini gördüm. Sabah 7.30 sıralarında elektrik dairesini aradım çünkü tellerin üzerine devilme durumu olduğu için insanlar elektriksiz kalacaktı.

Kaymakamlığa gittim afet birimine bilgi verdim, Orman Dairesini aradım ellerinde fordiplerden yokmuş, sivil savunmayı aradım afet durumlarında bize yardımcı olması lazım onlarda da alet yokmuş bizi kendi başımıza bıraktılar.

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Ben kendi çabamla esnaf arkadaşlardan bu aracı kiraladım 200 TL saati ve cebimden para ödüyorum. 

En az da 10 Bin TL ‘de zararım var. Devletimiz halkımıza sahip çıkmıyor, biz mağduruz bunu devlet büyükleri görsün. Güney Kıbrıs’ta da yağmur yağdığında acil durum ilan ettiler, bizim burada anlamıyorum nasıl oluyor, ben devletten şikayetçiyim ve bu zararımın tanzim edilmesini istiyorum” dedi. (MHA)

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