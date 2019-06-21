Mağusa’da 80’ler rüzgarı esti

Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, birbirinden renkli etkinlikler ile devam ediyor.

Festival kapsamında ülkemiz sanatçılarının katılımları ile tarihi Othello Kalesi’nde geçtiğimiz akşam 80’li 90’lı yılların unutulmaz şarkılarından oluşan muhteşem bir konser gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu gecede, bass gitarda Cahit Kutrafalı, davulda Fuat Kutrafalı, gitarda Emre Yazgın, klavyede Hüseyin Kırmızı, perküsyonda Ahmet Akınsel ve Solistler Olga NapoliAhmet Evan ve DAÜ Gospel Korosu’nun eşliğinde sunulan gecede 80 ve 90’lı yılların sevilen ve unutulmayan şarkıları hep bir ağızdan seslendirildi. (MHA)