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Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Aleyna Tilki Konseriyle Başlıyor

MAĞUSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ALEYNA TİLKİ KONSERİYLE BAŞLIYOR

Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Aleyna Tilki Konseriyle Başlıyor

MAĞUSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ALEYNA TİLKİ KONSERİYLE BAŞLIYOR

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Mağusa Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Aleyna Tilki Konseriyle Başlıyor

MAĞUSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM FESTİVALİ ALEYNA TİLKİ KONSERİYLE BAŞLIYOR

Lefkoşa, 17 Haziran 19 : Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali yarın Türkiye’nin pop sanatçılarından Aleyna Tilki’nin konseriyle başlıyor.

18 Haziran–5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali, ilk kez düzenlendiği günden bu güne, 150’ye yakın etkinlikte, 450’den fazla sanatçı festivale konuk olurken, 400 bini aşkın kültür sanat dostu etkinliklere katıldı. 

18 Haziran’da Namık Kemal Meydanı’nda saat 21.00’de Aleyna Tilki konseriyle başlayacak festival, 5 Temmuz akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Athena konseriyle sona erecek. 

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, 20 Haziran Perşembe Othello Kalesi’nde ülkemizin sanatçılarının 80’li yılların unutulmaz şarkıları konseri yer alıyor. 24 Haziran Pazartesi Othello Kalesi’nde Cem Adrian konseri, 25 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da dünyaca ünlü sanatçı Iyeoka konseri yapılacak. 27 Haziran Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Ekibi işbirliği ile bale gösterisi gerçekleştirilecek. 1 Temmuz Pazartesi akşamı Othello Kalesi’nde Türkiye’nin yeni ve güçlü seslerinden Sena Şener, Tuna Kiremitçi ile birlikte konser verecek. İstanbul Meydan Sahnesi 3 Temmuz Çarşamba akşamı “Vay sen misin ben olan”, 4 Temmuz Perşembe akşamı ise  “Hayat kime güzel?” oyunlarını Othello Kalesi’nde sahneleyecek.

5 Temmuz Cuma akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Türkiye’nin ünlü gruplarından Athena’nın final konseri yer alacak.

Othello Kalesinde gerçekleşecek etkinliklerin biletleri 20 TL, Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleşecek etkinliklerin biletleri ise 40 TL’ye satılırken, açılış konseri ücretsiz olacak.  

Biletler Gazimağusa Belediyesi’nden, tüm Deniz Plaza mağazalarından ve etkinlik girişinden temin edilebilecek. Tüm etkinliklerin başlama saati 21.00 olacak. Daha fazla bilgi için Gazimağusa Belediyesinin 0392 630 0 500 numaralı telefonu aranabilir.

(AK/FEZ)
 

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