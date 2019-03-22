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Mağusa Kültür Derneği’nden Dünya Su Günü Mesajı

“DEVLET VE YEREL YÖNETİMLERİN İVEDİLİKLE RADİKAL KARARLAR ALIP ALTERNATİF SU POLİTİKASI OLUŞTURULMASI GEREKİYOR”

Mağusa Kültür Derneği’nden Dünya Su Günü Mesajı

“DEVLET VE YEREL YÖNETİMLERİN İVEDİLİKLE RADİKAL KARARLAR ALIP ALTERNATİF SU POLİTİKASI OLUŞTURULMASI GEREKİYOR”

22 Mart 2019 Cuma 08:20
Mağusa Kültür Derneği’nden Dünya Su Günü Mesajı

“DEVLET VE YEREL YÖNETİMLERİN İVEDİLİKLE RADİKAL KARARLAR ALIP ALTERNATİF SU POLİTİKASI OLUŞTURULMASI GEREKİYOR”

Lefkoşa, 22 Mart 19 (.): Mağusa Kültür Derneği, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, devletin ve yerel yönetimlerin ivedilikle radikal kararlar alıp alternatif  su politikası oluşturulması gerektiğini belirtti.

Dünya Su Günü’nün, BM ülkelerinin diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek ve içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasını teşvik amacıyla oluşturulduğunu belirtti.

Mesajda, “Dünya nüfusu hızla artarken su kaynakları da aynı hızla kirlenmekte ve tükenmektedir. Endüstriyel ve evsel kirlilikler, bilinçsizce kullanılan gübre ve zirai ilaçlar su kaynaklarına büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun sonucunda temiz su kaynaklarına ulaşmak giderek zorlaşmaktadır. Herkesin sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşma hakkı olduğu gibi aynı şekilde yeterli ve sağlıklı suya da ulaşma hakkı vardır ancak Dünya Su Raporu'na göre dünya üzerinde 2 milyar insanın temiz suya düzenli erişimi yoktur” ifadeleri kullanıldı.

Ülkede suyla ilgili gelişmelerin takip edilmediği,  potansiyelin kapasite artırımı ile faydalı alanlara aktarımının sağlanmadığı kaydedilen mesajda, susuzluğun yalnız bugünün değil, geleceğin sorunu olduğu kaydedildi.

Devletin ve yerel yönetimlerin ivedilikle radikal kararlar alıp, alternatif su politikası oluşturulması gerektiğini belirtildi.

(GÖZ/FEZ)

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