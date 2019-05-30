Mağusa Kültür Derneği Çocuk Günü’nü Etkinliklerle Kutlayacak

Lefkoşa, 30 Maysı 19 (.): Mağusa Kültür Derneği, Dünya Çocuk Günü’nü yarın etkinliklere kutlayacak.

Dernek Genel Sekreteri Sermin İyican kutlamaların saat 18.00’de Namık Kemal Lisesi önünden festival yürüyüşüyle başlayıp, Namık Kemal Meydanı’ndaki gösteriler, eğlenceler ve konserlerle son bulacağını kaydetti.

İyican, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü mesajında, şunları söyledi:

“Mağusa Kültür Derneği olarak daha güzel bir dünya için özelde ülkemiz çocuklarının, genelde tüm dünya çocuklarının 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü kutlar; çocuklar için daha güzel bir dünya yaratmak için her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer almaya hazır olduğumuzu ve bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğimizi altını çizerek belirtiriz.”

Save the Children isimli çocuk hakları örgütünün 172 ülkede yaptığı araştırma sonuçlarının çocukların mağduriyetinin ciddi boyutunu gözler önüne serdiğini belirten İyican, tüm dünyada yaklaşık 16 bin çocuğun beş yaşına gelmeden hayatını kaybettiğini, ölümlerin nedeninin çoğu zaman önlenebilir ya da tedavi edilebilir nedenler olduğuu kaydetti.

Araştırmaya göre, her gün 200 çocuğun cinayete kurban gittiğini kaydeden İyican, her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğunun 18 yaşına gelmeden evlendirildiğini, bunların 4 milyonunun 15 yaşın altında olduğunu ifade etti.

Çocukların 11 milyonu başka ülkelerde sığınmacı ya da mülteci olarak yaşarken, 17 milyonunun da kendi ülkelerinde sürgün konumunda olduğuna dikkat çeken İyican, 5 yaşın altında 156 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle büyüme bozukluğu yaşadığına, 263 milyon çocuğun okula gitmediğine dikkat çekti.

İyican, insanlığın mutluluğu ve dünyanın geleceği, çocukların korunması ve sevgi ile yetiştirilmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocukların mutlu ve sağlıklı olmaları tüm toplumların ortak isteği olmalıdır” dedi.

(YIL/FEZ)



