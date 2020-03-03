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Mağusa Gelişim Akademisi, “dünya Emekçi Kadınlar Günü” Dolayısıyla “frida” Filminin Gösterimini Yapıyor

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında kadın temalı uzun metrajlı film Frida’nın gösterimini ve film üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.  

Mağusa Gelişim Akademisi, “dünya Emekçi Kadınlar Günü” Dolayısıyla “frida” Filminin Gösterimini Yapıyor

Lefkoşa, 3 Mart 20 : Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında kadın temalı uzun metrajlı film Frida’nın gösterimini ve film üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.  

03 Mart 2020 Salı 15:29
Mağusa Gelişim Akademisi, “dünya Emekçi Kadınlar Günü” Dolayısıyla “frida” Filminin Gösterimini Yapıyor
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Lefkoşa, 3 Mart 20 : Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında kadın temalı uzun metrajlı film Frida’nın gösterimini ve film üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.  
Meksikalı Ressam Frida Kahlo’nun sıra dışı yaşam öyküsünü beyazperdeye yansıtan iki Oscar ödüllü film Frida 6 Mart’ta MGA Sakarya Tesisi’nde saat 18.30’da gösterilecek. Filmin ardından film üzerine bir söyleşi de yapılacak. Etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

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(AK/FEZ)
 

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