banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari Ücret Saptama Komisyonu yarın toplanıyor
Asgari ücret toplantısı yarın!
Dövizde sert düşüş
Dövizde sert düşüş
Şehitlerimizi anıyoruz
Şehitlerimizi anıyoruz
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
Rumlar alıyor biz bakıyoruz!
banner405

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde yeniden grev başlattı

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, maaşların eksik ödenmesi ve ek mesai ödeme protokolünün uygulanmaması gerekçesiyle bir süredir ara verdiği grevlere bugün yeniden başladı. Sendika, bugün 08.00-15.00 saatleri arasında belediyelerin tüm birimlerinde grev uygulandı.

21 Aralık 2021 Salı 13:45
Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde yeniden grev başlattı

Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan, Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, eksik maaşlar ile protokole bağlanan ek mesailer ödenene kadar grevi kaldırmayacaklarını söyledi.
Özüşen, 15 günlük ödemelerde 300-400 bin TL tutarında eksiklik olduğunu,  protokol gereği  ödenmesi gereken 7 aylık ek meai tutarının ise 500 bin TL civarında olduğunu ifade etti.
Doğan Özüşen, belediye çalışanlarının 21 aylık ek mesai alacakları olduğunu, bunun ödenmesiyle ilgili belediye başkanıyla protokol yapıldığını ve her ay 2-3 aylık ek mesainin ödenmesinin kararlaştırıldığını ifade etti. Özüşen, protokole uyulmadığını ve  3 aydır geçmiş 7 ayı kapsayan ek mesai ödemesinin yapılmadığını belirtti.

banner341
Belediyenin kendisinin belirlediği ek mesai ödeme protokolüne uymadığına dikkat çeken Özüşen, maaş ve ücretlerle ilgili ödemelerde de 10-15 günlük gecikme yaşandığını ifade etti
Belediye çalışanlarının bu ekonomik koşullarda  gecikmelere tahammülünün kalmadığını vurgulayan Özüşen, “Artık üyemiz sabredecek durumda değil. Herkesin çoluk çocuğu, borcu, ödemesi var.  Üyelerin canına tak etti. Bütün amacımız hak aramadır. Biz iyi niyet gösteriyoruz. Hak ettiğimiz maaşı ve mesaiyi istiyoruz” dedi
 

      
 

banner360
Son Güncelleme: 21.12.2021 14:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Dr.Gardiyanoğlu DP’ye katıldı
Dr.Gardiyanoğlu DP’ye katıldı
TDP Milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret etti
TDP Milletvekili adayları Ar Un’u ziyaret etti
Ayşe Tural’dan Girne’de imza günü
Ayşe Tural’dan Girne’de imza günü
“Nesiller Buluşuyor Projesi” işbirliği protokolü imzalandı
“Nesiller Buluşuyor Projesi” işbirliği protokolü imzalandı
Avcı: "Yol güvenliği hızla geriliyor"
Avcı: "Yol güvenliği hızla geriliyor"
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da da anıldı
Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da da anıldı
TAK'ın 48. kuruluş yıldönümü için kutlama mesajları
TAK'ın 48. kuruluş yıldönümü için kutlama mesajları
Koronavirüs üç can daha aldı
Koronavirüs üç can daha aldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim